Milijoni evrov preplačil pri Fursu, a denarja ne vrnejo samodejno

V aplikaciji eDavki lahko preverite stanje na vaši knjigovodski kartici. Zeleno polje in znesek z negativnim predznakom pomenita, da imate preplačilo. Če se to prenaša iz prejšnjih let, potem čim prej podajte zahtevek za vračilo preplačila, saj ste morebiti med tistimi, za katere Furs tega ne naredi samodejno. To morate storiti v desetih letih od izvršitve plačila, sicer bo denar za vas za vedno izgubljen.