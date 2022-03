Minister napovedal razpis za enkratno pomoč turizmu

Turistično panogo sta po zdravstveni krizi prizadeli še vojna v Ukrajini in dražji energenti. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek meni, da se bo morala panoga temu prilagoditi, saj se pogoji poslovanja ne bodo vrnili v leto 2019. V ta namen bo turizmu predvsem za naložbe na voljo 140 milijonov evrov subvencij predvsem evropskih sredstev.

Tako naj bi v dveh tednih le objavili težko pričakovan razpis enkratne pomoči za zagon najbolj prizadetih turističnih podjetij v epidemiji. Do pomoči bodo upravičena mala in srednja podjetja, ki so imela vsaj 65 odstotni upad prihodkov glede na leto 2019, in sicer iz dejavnosti hotelov, turističnih agencij, industrije srečanj in sejmov ter nočnih klubov. Na voljo bo 10 milijonov evrov oziroma 6000 evrov subvencije na zaposlenega. Gre za pomoč, za katero si turistični sektor prizadeva že več kot leto dni.

Že decembra je bil objavljen 30 milijonov evrov vreden razpis za prestrukturiranje gorskih centrov, za kar so na ministrstvu za gospodarstvo že prejeli 12 prijav, in še 18,8 milijonov za prenovo nastanitev za kar so prejeli 14 vlog. Objavljeni so tudi že razpisi za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah v vrednosti 10 milijonov evrov, razpis za izboljšanje letalske povezljivosti v vrednosti 2 milijona evrov in razpis za okoljske znamke. Generalna direktorica direktorata za turizem Ksenija Flegar je včeraj napovedala, da je v pripravi še razpis za 69 milijonov evro za trajnostni razvoja nastanitvenih zmogljivosti z višjo dodano vrednostjo, ki naj bi bil objavljen aprila.

Trajnost in nižji odtis

Po besedah Flegarjeve je cilj vseh teh razpisov narediti turistični sektor bolj odporen, trajnosten in z nižjim ogljičnim odtisom.

Kot smo v Delu že poročali, se pripravlja tudi nova strategija razvoja slovenskega turizma, ki naj bi jo vlada po napovedih ministra Počivalška sprejela kmalu. Tudi cilj tega dokumenta je zeleni butični turizem z nižjim ogljičnim odtisom in višjo dodano vrednostjo. »Opažam, da eni še vedno mislijo da se bodo zadeve vrnile v leto 2019. Ne bodo se,« je opozoril minister. Dodal je, da utegnejo dražji energenti, hrana in druge dobrine podražiti turistično ponudbo.

Slovenska turistična organizacija se bo zaradi aktualnih razmer tudi letos usmerila v promocijo na trgih, ki so v radiju 500 kilometrov okoli naše države in je od tam mogoče priti tudi z avtomobilom.