Minister Vrtovec: Slovenija za zdaj glede podražitev ne bo ukrepala

Seznanjeni smo z naborom ukrepov evropske komisije, jemljemo jih na znanje, a ta trenutek ni potrebno, da bi Republika Slovenija ukrepala. Ko bo in če bo potrebno, bomo pripravljeni in bo Slovenija ukrepala, je po seji vlade dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Glede na druge države je Slovenija bolj na varni strani in ni toliko izpostavljena. Zakupi energentov so bili že mnogo pred podražitvami, dobavitelji za zdaj obvladujejo razmere, je dejal Vrtovec: »Bistvenih podražitev elektrike za zdaj ni na vidiku, razen pri enem velikem ponudniku, ki je to napovedal. Državljani in državljanke se lahko kadar koli odločijo zamenjati ponudnika. Do začetka prihodnjega leta ne gre pričakovati drastičnih dvigov.«

»Gospodarstvo je razočarano nad prepočasnimi odzivi slovenskih in evropskih odločevalcev ter odsotnostjo pravočasnih rešitev, ki bi naslovile izjemen porast cen energentov,« je kritičen generalni direktor GZS Aleš Cantarutti.