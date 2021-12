Ministrstvo nad plačo Roberta Goloba

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je uvedlo prekrškovne postopke proti nadzornim svetom družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I ESCO in Elektro Energija, ker ministrstvu po spremembah lastniške strukture niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu s tako imenovanim Lahovnikovim zakonom, ki omejuje plače direktorjev družb v državni lasti.

Nadzornike Gen-I so pozvali, naj preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili tega zakona v preteklih letih. V luči tega smo pozvali odgovorne, da v skladu z zakonom zahtevajo vračilo preveč izplačanih prejemkov in da nas seznanijo z vsemi aktivnostmi v smeri vzpostavitve zakonitega stanja, so sporočili z ministrstva.

Upravo Gen-I je do poteka mandata vodil Robert Golob, lastnikom pa se ni uspelo dogovoriti glede novega vodstva.