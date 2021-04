Močna rast se nadaljuje, v ozadju je Kitajska

V nadaljevanju preberite:

Surovine nadaljujejo močno rast cen tudi v prvem četrtletju tega leta. Velika večina jih je tako že nad cenovnimi ravnmi pred pandemijo. Na splošno so cene surovin dobile zalet v globalnem okrevanju po lanski recesiji, izboljšanih napovedih rasti in tudi zaradi specifičnosti dejavnikov ponudbe pri nafti, bakru in nekaterih prehranskih surovinah.