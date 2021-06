Močno okrevanje v drugem četrtletju

PMI Slovenija Foto Zx Igd

Cenovni pritiski se bodo umirili

Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da se gospodarstva še vedno vztrajno krepijo in podjetja z novimi naročili, povečevanjem proizvodnje in zaposlovanjem polnijo svoje proizvodne kapacitete. Pomembno je poudariti tudi indeks storitvenih dejavnosti, ki se ponovno dviga nad 50 točk, kar je jasen znak in posledica sproščanja omejitev, ki so veljale v fazi epidemije, sporočajo iz Združenja nabavnikov Slovenije.Slovenski proizvodni PMI je maja dosegel 61 točk in je tako že enajst mesecev zapored nad mejo 50 točk, torej nakazuje na gospodarsko rast. Indeks novih naročil je dosegel 66,5 točke, indeks proizvodnih aktivnosti 58,5 točke in kaže na visoko nadaljevanje rasti proizvodnih aktivnosti. Podjetja ponovno poročajo o podaljšanju dobavnih rokov in hkrati o rasti cen repromateriala, pa tudi o povečanju zaposlovanja, katerega indeks znaša 64,7 točke.Od julija lani skoraj konstantno rastejo tudi zaloge končnih produktov, katerih indeks se je maja povzpel na 76 točk, kar lahko v prihodnosti vpliva na padec proizvodnih aktivnosti, so pa podjetja poročala o rahlem upadu zalog repromateriala, z vrednostjo indeksa 48 točk, še sporočajo iz nabavniškega združenja.Optimistično sliko proizvodnih aktivnosti kaže tudi indeks nabavnih menedžerjev v območju z evrom. Ta se je po izračunu londonske analitske hiše IHS Markit maja oblikoval pri rekordnih 63,1 točke, potem ko je bil aprila pri 62,9 točke.»Proizvodna dejavnost še naprej raste s hitrostjo, ki je v skoraj 24 letih zgodovine raziskave ni bilo, PMI že tretji mesec zapored podira nove rekorde,« je v sporočilu za javnost, včeraj objavljenem na spletni strani IHS Markit, zapisal glavni ekonomist IHS Markit Chris Williamson.Naraščajoča rast proizvodnje po njegovih pojasnilih prispeva k znakom, da gospodarstvo območja z evrom v drugem četrtletju močno okreva.»Vendar pa je maj zabeležil tudi rekordne zamude pri dobavi, ki omejujejo obseg proizvodnje, podjetja pa ne zmorejo zadovoljiti povpraševanja, kakršnega raziskava še ni zabeležila,« je ob tem opozoril. Velik obseg prodaje po Williamsonovih besedah posledično vpliva na praznjenje zalog, nedokončana dela pa so se nakopičila na rekordno raven.Medtem ko ti v prihodnost usmerjeni kazalniki obetajo, da se bo povečanje proizvodnje in zaposlovanja nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih, ko bodo podjetja poskušala dohiteti povpraševanje, pa udarec predstavljajo naraščajoče cene. Kombinacija močnega povpraševanja in slabše ponudbe zvišuje cene na najvišje ravni v zadnjih 24 letih, je stanje orisal ekonomist.Raziskava po Williamsonovih besedah kaže, da je gospodarstvo pripravljeno na močno rast v drugem četrtletju, a bo verjetno tudi močno naraščala inflacija. Vendar se bodo po pričakovanjih cenovni pritiski umirili, saj se bodo moteči učinki pandemije covida-19 v prihodnjih mesecih še bolj umirili in se bodo svetovne dobavne verige izboljšale.