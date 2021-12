Mozartove kroglice v stečaju

Prejšnji teden je predlog za stečaj vložilo avstrijsko podjetje Salzburg Schokolade, ki izdeluje originalne Mozartove kroglice. Znani čokoladno-marcipanov priboljšek je (bil) skoraj nujen nakup tujih turistov, ki so obiskali Avstrijo, ta del trga pa je v letu 2020 skoraj usahnil.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.

Kriza v turističnem sektorju, ki je dolgo rasel predvsem zaradi obiska tujih turistov, je globoka. Da epidemija covida-19 še kar traja in s pojavom novih različic virusa dobiva celo nov zagon, pa ogroža obstoj mnogih podjetij.

Prejšnji teden je predlog za stečaj vložilo avstrijsko podjetje Salzburg Schokolade, ki izdeluje originalne Mozartove kroglice. Znani čokoladno-marcipanov priboljšek je (bil) skoraj nujen nakup tujih turistov, ki so obiskali Avstrijo, ta del trga pa je v letu 2020 skoraj usahnil.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1897 pod imenom Rajsigl-Süsswarenfabrik, njegovo poslovanje pa seveda ne temelji na enem samem izdelku, ki ga sami prodajajo le v nekaj lastnih trgovinah. Mozartove kroglice za široko prodajo, na primer, pod znamko Mirabell izdeluje za prehransko multinacionalko Mondelez. Večino prihodkov ustvarja s proizvodnjo slaščic in slaščičarskih pripravkov (na primer lešnikove kreme in marcipana).

V trgovine po svetu pridejo Mozartove kroglice v sodelovanju s prehransko multinacionalko Mondelez. FOTO: Mondelez

V resnici je bilo zmanjšanje prodaje zaradi upada turizma še dodatni udarec, ki je podjetje potisnil pod vodo. Njegove težave so se začele že leta 2016, ko je izgubilo veliko naročilo enega od tedanjih partnerjev. Salzburg Schokolade je v naslednjih letih še posloval z dobičkom in leta 2019 dosegel 28,7 milijona evrov prihodkov. Lani so ti upadli za četrtino, na 21,7 milijona evrov, pod črto leta 2020 pa je nastalo 1,2 milijona evrov izgube.

Lanski padec jim je letos uspelo le delno nadomestiti. Kljub novim strankam iz tujine in državni koronski pomoči bodo leto končali v rdečih številkah. K temu bosta pripomogli novo zaprtje države, v katerem je trenutno Avstrija, in zvišanje cen surovin, energije, logistike ter embalaže. Zaposleni ostajajo brez novembrskih plač.

Finančne obveznosti podjetja so 27,29 milijona evrov, njegova sredstva pa znašajo 23,35 milijona evrov. Preživetje podjetja je pod vprašajem. Ogroženih je okoli 140 delovnih mest, na poplačilo pa čaka 614 upnikov, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.