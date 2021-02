Mrzli Teksas je poskrbel za višje cene nafte

V nadaljevanju preberite Skladi tveganega kapitala so bili največji kupci nafte in naftnih derivatov v zadnjih tednih, kar je ceno zvišalo krepko čez 60 dolarjev za sod. Severnomorski Brent tako kotira pri 67 dolarjih, ameriška teksaška nafta WTI pa pri 63 dolarjih, kar so najvišje v zadnjih 14 mesecih. Samo letos se je sod nafte podražil za dobrih 25 odstotkov.