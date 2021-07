»Muhe« regulatorjev so tveganje za vlaganje v delnice

V nadaljevanju preberite:

Kitajska se uspešno zoperstavlja vplivu in pritisku ZDA. Kitajska komunistična partija pod vodstvom Xi Jinpinga reformira gospodarstvo in tehnološka podjetja z ukrepi, ki strašijo mednarodne vlagatelje ter jim predstavljajo dodatna državna tveganja. Ali je strah res utemeljen?



Pred kratkim smo lahko slišali zgodbo o Didiju, kitajski digitalni platformi na področju mobilnosti, ki je na ameriški borzi NYSE prvič ponudil svoje delnice in tako zbral 4,4 milijarde dolarjev.