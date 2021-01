Na čelu banke Sberbank Jana Benčina Henigman

Banka Sberbank ima od 18. januarja, potem ko sta ji Banka Slovenije in ECB podelili licenco, novo predsednico uprave Jano Benčina Henigman. Na tem mestu je nasledila Gašparja Ogrisa-Martiča, ki je prevzel nove naloge na sedežu skupine Sberbank Europe na Dunaju, so sporočili iz banke.



Jana Benčina Henigman je več kot 20-letne bančne izkušnje pridobila v mednarodnih bančnih skupinah Société Générale, Bank Austria Creditanstalt, HypoVereinsbank in Unicredit banki, kjer je bila kot članica uprave pristojna za poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo, ter v NLB Skupini.



V upravi bo skrbela za poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo, finančne trge ter pravno področje in kadrovske vire. Njeno ključno vodilo je osredotočenost na stranke ter razvoj sodobnih poslovnih rešitev, ki omogočajo odlično uporabniško izkušnjo in dolgoročno partnerstvo, še sporočajo iz Sberbank.

