Na krizo se je težko pripraviti

INFOGRAFIKA: Delo

Leto 2020 je pokazalo, da je odpornost organizacij ključna za uspeh. Šestdeset odstotkov direktorjev v organizacijah po vsem svetu, ki so sodelovali v Deloittovi raziskavi, je povedalo, da tako obsežne motnje poslovanja, kot je kriza zaradi covida-19, pričakujejo tudi v prihodnosti. Vseeno pa jih samo tretjina meni, da se je njihova organizacija tudi na nove grožnje sposobna hitro odzvati in prilagoditi.Raziskava izpostavlja pet lastnosti, ki so v odpornih organizacijah podporni steber poslovanja, oblikovanja strategij in gradnje odporne kulture. Odporne organizacije niso nujno tiste, ki so znale predvideti dogodke v letu 2020, temveč tiste, ki jim je uspelo vzdržati izjemne pritiske z agilnimi strategijami, prilagodljivo kulturo in uspešno uporabo naprednih tehnologij.