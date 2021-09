Na mednarodni obrtni sejem s pogojem PCT

Varnostni ukrepi

Celjski sejem bo čez štirinajst dni po letu in pol znova odprl vrata za sejemske obiskovalce. Od 15. do 19. septembra bo v Celju 53. MOS, sejem obrti in podjetništva, ki bo tokrat usmerjen predvsem v področja, ki zagotavljajo zeleno, digitalno in odporno gospodarstvo. Pričakujejo okoli 500 razstavljavcev iz sedmih držav, kot država partnerica pa se bo predstavila Madžarska.Izvršni direktor družbe Celjski sejemje dejal, da sejemska dejavnost sodi med najbolj prizadete panoge, saj so imeli leto in pol popoldne prepovedi izvajanja dejavnosti. Kljub temu so sejem še nadgradili in dopolnili ter sejem usmerili v novo, trajnostno obdobje. Še vedno bo na sejmu pet ključnih področij, ki pa bodo trajnostno zaznamovana. Na MOS Dom tako odpirajo prostor za podjetja in institucije, ki ponujajo trajnostne energetske rešitve. V sklopu MOS Turizma bodo poleg najnovejših trendov v kampingu in karavaningu predstavljali ponudnike s področja trajnostnega in zelenega turizma ter kulinarike. Na MOS Tehniki so dodali okolju prijazne tehnologije, na MOS B2B bodo predstavili informacije, kakšni ukrepi so predvideni za zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva, na MOS Plus pa bo izdelkom široke potrošnje dodan še razstavni prostor eMobilnosti.Kot je dejal Otorepec, pričakujejo, da bo na sejmu skupaj s 500 neposrednimi razstavljavci okoli tisoč zastopanih podjetij. Razstavljavci prihajajo iz Slovenije, Slovaške, Madžarske, Srbije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Kot je poudaril madžarski veleposlanik, si želijo predstaviti sodobno Madžarsko: »Predstavitev Madžarske bo v znamenju inovacij, zato bodo vključeni številni interaktivni elementi. Poleg tradicije in običajev se bo tako predstavilo tudi inovativno madžarsko gospodarstvo za 21. stoletje.« Predsednik vladeje obisk ob uradnem odprtju sejma že napovedal, pričakujejo tudi madžarskega premierjaZa zdaj velja, da bodo obiskovalci na sejmišče vstopali pod pogoji PCT, vse vhode pa bodo nadgradili z opremo za spremljanje števila obiskovalcev. Kot je dejal Otorepec, obiskovalce spodbujajo k spletnem nakupu vstopnic, ki so cenejše, v predprodaji stanejo šest evrov. Če bodo obiskovalci že pred prihodom na sejmišče kupili vstopnice, se bodo izognili čakanju v vrsti, saj jim bodo omogočili takojšen vstop na sejmišče. Tisti, ki pogoja PCT ne bodo izpolnjevali, se bodo lahko s hitrim testom testirali neposredno ob vhodu na sejmišče, cena testa pa bo vključena v ceno vstopnice, ki stala osem evrov. Samo prvi dan bo vstopnica stala pet evrov.Na sejmu se bo tudi letos predstavila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) s svojimi sekcijami, organizirali bodo tudi tradicionalno mednarodno poslovno srečanje ter tradicionalno Ulico obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev. Kot je dejal predsednik OZS, si želi, da se gospodarstvo zaradi epidemije ne bi več zapiralo: »Predsednik vlade mi je zagotovil, da izjem ne bo več. Nekaj rezerve ima vsak, zdaj pa ne gre več. Živimo od svojega dela in tudi bonitete ne moreš imeti, če si zaprt. Ljudje se bomo morali naučiti živeti s covidom.«