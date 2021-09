Na Otoku pozivi k prioritetnemu dostopu do goriv za ključne delavce

Pomanjkanje voznikov ne vpliva le na dobave goriva, pač pa se praznijo tudi police trgovin. FOTO: Paul Ellis/AFP

V Veliki Britaniji se nadaljuje panično kupovanje bencina in drugih pogonskih goriv. Krepijo se pozivi, naj se prioritetni dostop na bencinske servise zagotovi zdravstvenemu osebju, policistom in drugim ključnim delavcem. Britanski premierza zdaj na pomoč še ni vpoklical vojakov, so pa ti v pripravljenosti.Na bencinskih servisih na Otoku se tudi danes vijejo dolge vrste. Potrošnike namreč skrbi, da bi lahko črpalke zaradi pomanjkanja voznikov cistern kmalu ostale prazne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Britanska vlada vztraja, da je goriva v državi dovolj. Vseeno pa so zaradi motenj v dostavi do bencinskih servisov nekateri delavci tudi v javnem sektorju že ostali doma.Namestnik predsednika britanskega medicinskega združenja British Medical Associationje tako pozval, naj vlada nujno ukrepa še danes. Zdravstvenim delavcem bi tako po njegovem morali zagotoviti prioritetni dostop do goriva. »Ne moremo čakati v vrstah dve ali tri ure za bencin ali dizel, ko moramo obravnavati paciente,« je Wrigley dejal za radio Times.Tudi direktorica za Anglijo v britanskem sindikatu zdravstvenih delavcev Royal College of Nursingje opozorila, da si javni zdravstveni sistem ne more privoščiti izgube dodatnih delavcev zgolj zato, ker se ne morejo pripeljati na delo. »Nekateri člani že svarijo svoje zaposlovalce, da morda jutri ne bodo mogli na delo,« je dodala.Kljub krepitvi krize se Johnson v ponedeljek ni odločil za vpoklic vojakov, ki bi dobavljali gorivo namesto manjkajočih voznikov. Je pa vojska v visoki pripravljenosti, da vskoči, če bo treba, je sporočil.Pomanjkanje voznikov pa ne vpliva le na dobave goriva, praznijo se tudi police trgovin. Britanska vlada vztraja, da se podobne težave pojavljajo povsod po Evropi, med njenimi ukrepi pa so začasna ukinitev pravil konkurence v sektorju, izdaja dodatnih 5000 trimesečnih vizumov za tovornjakarje, pospešitev izobraževanja za voznike tovornih vozil in poskus, da na ceste znova privabi voznike tovornjakov, ki imajo vse potrebne licence, a trenutno poklica ne opravljajo.Zaradi brexita so številni tuji vozniki morali zapustiti Otok, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Veliko voznikov v Veliki Britaniji je namreč prihajalo iz vzhodne Evrope in jim nova migrantska politika ni šla na roko. Mnogi pa so se v domače države vrnili tudi zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19.