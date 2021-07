Nad pandemijo s tehnologijo

V nadaljevanju preberite:

Neprofitne organizacije, podjetja in akademske inštitucije, ki s pomočjo tehnologije in inovacij pomagajo posameznikom in skupnostim pridobiti nove veščine za prihodnost, se v regiji Srednje in Vzhodne Evrope letos potegujejo za skupno dva milijona evrov sredstev iz razpisa Google.org Impact Challenge (CEE).



Med ducat in enim izbrancem – izmed več kot 800 prijavljenih projektov –, ki bodo pomagali graditi digitalno ekonomijo za vse, kot cilj razpisa opisuje Google.org, sta tudi dve slovenski organizaciji.