Nadgrajevalci digitalnih izkušenj

ARM Ltd. je britansko podjetje za oblikovanje polprevodnikov in programske opreme s sedežem v Cambridgeu v Angliji. Velja za vodilno podjetje po tržnem deležu, z njihovimi čipi in opremo, na katerih drugi proizvajalci izdelujejo čipe, so opremljeni tako Applovi kot androidni telefoni, tablični računalniki, pametne televizije, internet stvari, metaverse, vesoljske tehnologije ter vse pogosteje tudi avtonomna vozila.V ekosistemu podjetja ARM deluje približno 15 milijonov razvijalcev na več kot 10 milijonih aplikacij. Ravno decembra so predstavili nova orodja za pomoč izdelovalcem čipov in avtomobilov pri razvoju »programsko definiranih« vozil prihodnosti.