Nadškofija Maribor prodaja tudi dvorec Betnava

V nadaljevanju preberite:

Od bankrota mariborske nadškofije je januarja minilo devet let, poplačilo upnikov pa traja že šesto leto - sporazum med sedmimi bankami upnicami in Nadškofijo Maribor je bil sklenjen leta 2015. Zdaj je na trgu zanimiv paket nepremičnin nadškofije, med katerimi je tudi baročni dvorec Betnava.

Zakaj nadškofija prodaja paket svojih nepremičnin? V kakšnem stanju so nepremičnine, kdo jih uporablja in kako poteka sanacija dolga?