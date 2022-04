Nafta je v resnici spet »črno zlato«

V nadaljevanju preberite:

Skoraj ni bralca, ki v zadnjih mesecih ne bi opazil, da so se njegovi izdatki za osnovne potrošne dobrine začeli povečevati. Dražijo se nafta, plin, elektrika, hrana, industrijske kovine in še bi lahko naštevali. Najbolj očiten šok na trgu energentov je povzročila vojna v Ukrajini, vendar so se cenovni pritiski pojavljali že pred tem, zaradi zagona gospodarstva ob izhodu iz pandemije ter preobsežnih denarnih stimulacij, ki so povzročile močno povpraševanje.