Nagrada stanovskih kolegov za življenjsko delo Ivu Boscarolu

Združenje Manager na začetku leta tradicionalno podeli priznanja stanovskim kolegom. Za leto 2022 so jih včeraj prejeli nekdanji lastnik Pipistrela Ivo Boscarol, direktorica romunske zavarovalnice Euroins Asigurare Tanja Blatnik, poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel ter direktorja Chipola Primož Zelenšek.

Nekdanjemu lastniku in direktorju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu je pripadlo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta. Kot je v utemeljitvi zapisala komisija, je Boscarol eden najprodornejših samoniklih slovenskih podjetnikov po letu 1990. Podjetje Pipistrel je pod njegovim vodstvom postalo eden vodilnih proizvajalcev ultralahkih letal na svetu. S svojim vodenjem in vizijo je pod skupnim imenom združil podjetnost, konstruktorsko in inženirsko znanje, oblikovanje ter drzne, a premišljene podvige.

Letala, pri proizvodnji katerih je sodeloval, so prejela vrsto mednarodnih priznanj. Med drugim so prvi na svetu razvili dvosedo električno letalo, zmagali so na Nasinem natečaju za osebno letalo prihodnosti in nekaj let kasneje na Nasinem tekmovanju za energijsko najbolj učinkovito letalo. Največji uspeh so dosegli leta 2020, ko so postavili tretji mejnik v letalstvu, ko so kot prvi in do zdaj edini uspeli certificirati povsem električno letalo za brezemisijski prevoz potnikov. Skupina Pipistrel, ki je lani ustvarila 92 milijonov evrov prihodkov, zdaj zaposluje 400 sodelavcev, od tega v jedrnem podjetju Pipistrel nekaj manj kot sto. Do konca letošnjega leta načrtujejo odprtje še stotih delovnih mest.

Aprila lani je Boscarol prodal večinski delež Pipistrela, svoje poslanstvo pa je usmeril k vračanju družbi – tako v materialnem kot v osebnem smislu. Skupni znesek vseh donacij v letu 2022 v vrednosti 30 milijonov evrov je bila najvišja donacija v javno dobro v zgodovini samostojne Slovenije.

»Znamko Pipistrel je Boscarol spremenil v sinonim drznosti, inovativnosti in podjetnosti, njegovi uspehi pa so tako podjetje kot tudi Slovenijo proslavili po celotnem svetu. S prebojnim delom, velikim srcem in občutkom za sočloveka se je v družbi uveljavil ne le kot izjemen podjetnik, temveč tudi kot izjemen posameznik,« je še zapisala komisija.

Artemida dvema menedžerkama

Priznanje Artemida 2022, ki ga sekcija menedžerk pri Združenju Manager podeljuje posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, sta prejeli Tanja Blatnik, generalna direktorica romunske zavarovalnice Euroins Asigurare ter dr. Babett Stapel, poslovodna direktorica Fraporta Slovenija.

Tanja Blatnik je vodenje takrat četrte največje zavarovalnice v Romuniji, prevzela pomladi 2021, danes družba s 570 zaposlenimi dosega največji tržni delež v državi. Pred tem je Blatnikova svetovala upravam in vodila strateške projekte. Kalila se je v slovenskem zavarovalništvu, vodstvena mesta je zasedala od leta 2006.

Tanja Blatnik je kot nekdanja vrhunska športnica osredotočena na cilje in v nenehnem iskanju novih ter boljših rešitev. FOTO: osebni arhiv

»Tanja Blatnik je z inovativnimi projekti v karieri dosegala odlične rezultate na področjih optimizacije, avtomatizacije in digitalizacije storitvenih procesov, tako z vidika izkušnje zaposlenih kot strank. Njena največja strast je upravljanje sprememb na področju načrtovanja strateških aktivnosti in reorganizacije podjetij, in sicer z namenom povečanja učinkovitosti procesov ter fleksibilnosti vodenja in upravljanja. Kot nekdanja vrhunska športnica je osredotočena na cilje in v nenehnem iskanju novih ter boljših rešitev, stavi na opolnomočenje zaposlenih,« so zapisali v Združenju Manager.

Babett Stapel je julija 2021 prevzela mesto poslovodne direktorice podjetja Fraport Slovenija z več kot 400 zaposlenimi, kot direktorica za finance, komercialo in administrativne zadeve ter prokuristka se mu je pridružila leta 2016. Ima 22-letne izkušnje iz upravljanja in vodenja letališč, od tega deset let na izvršnih vodstvenih položajih na letališčih v Frankfurtu, bolgarski Varni ter v perujski Limi.

Babett Stapel je prepričana, da so najpomembnejši elementi vodenja sodelovanje, določanje in doseganje ciljev, motivacija ter smisel za poslanstvo. FOTO: osebni arhiv

Podjetje je kljub zahtevnim okoliščinam v zadnjih letih, od bankrota slovenskega letalskega prevoznika, ki je predstavljal polovico letalskega prometa, do pandemije, lani v primerjavi z letom prej podvojilo promet na letališču, družba je tudi brez upoštevanja državnih pomoči dosegla pozitivni rezultat. Babett Stapel je prepričana, da so najpomembnejši elementi vodenja sodelovanje, določanje in doseganje ciljev, motivacija ter smisel za poslanstvo. Stavi na zanesljivost, integriteto, zaupanje in trajnostno ravnanje.

Mladi menedžer leta

Mladi menedžer leta, ki so ga med tremi finalisti dokončno izbrali s svojimi glasovi tudi udeleženci včerajšnjega dogodka, je postal direktor Chipola Primož Zelenšek.