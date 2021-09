Najcenejša je energija, ki je ne porabimo

V nadaljevanju preberite:

Prizadevanje za večjo učinkovitost pri porabi energije je pomembna tudi z vidika doseganja podnebnih ciljev. Večja ko je energetska učinkovitost, manj je rabe energije ter izpustov – in bliže smo »brezogljični« energetiki.

»Družba je spoznala, da je treba ukrepati – in ta energetska tranzicija nas seveda stane. Še vedno pa je to dolgoročno cenejše, kot če ne bi izvajali ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti,« poudarjajo v energetski družbi Petrol.