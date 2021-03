Najcenejša košarica v Sberbank, najdražja v NKBM

Tipični komitent slovenske banke ali hranilnice za paket storitev nameni v povprečju 70,47 evra na leto, pri čemer je razpon med najcenejšo in najdražjo banko zelo velik, ugotavljajo v Banki Slovenije, kjer so objavili primerjavo stroškov košaric plačilnih storitev za potrošnike v letu 2020. Ugotavljajo, da banke opuščajo ponudbo posamičnih plačilnih storitev in prehajajo na paketno ponudbo.



Za tipičnega komitenta najnižji letni strošek košarice storitev znaša 28,08 evra, najvišji pa 96,24 evra, kažejo podatki po stanju na zadnji dan leta 2020. V povprečju so sicer letni stroški košaric plačilnih storitev za kar 150,96 odstotka višji kot pri najcenejši banki.



In kako se banke po cenah svojih storitev odrežejo glede na podatke centralne banke? Strošek košarice je daleč najnižji pri Sberbank (28,08 evra) sledijo pa NLB (49,92), Primorska hranilnica Vipava (52,08), Delavska hranilnica (54,00), UniCredit banka (62,40), Banka Sparkasse (72,24), Intesa Sanpaolo (74,28), Lon (76,44), SKB (81,60), Addiko Bank (82,20), Deželna banka (84,60), BKS (85,44), Gorenjska banka (87,12), najdražja pa je košarica NKBM, pri kateri letna košarica storitev stane 96,24 evra.



Z zamenjavo banke oziroma hranilnice lahko tako tipičen komitent na leto prihrani do 68,16 evra, če svojih plačilnih navad ne spreminja, ugotavlja Banka Slovenije.

