Najcenejše elektrike se Slovenija izogiba

Slovenija je med državami z zelo počasnim prehodom na obnovljive vire energije, še posebno vetrnih elektrarn pri nas ni, postavljeni sta le dve vetrnici. To je zanimivo tudi zato, ker so vetrne elektrarne najbolj ekonomična naložba, kažejo naši izračuni. Pogledali smo stroške investicij in delovanja različnih vrst proizvajalcev elektrike.

Izračuni, ki smo jih naredili na podlagi javno dostopnih podatkov o poslovanju, kažejo, da so najbolj ekonomičen vir proizvodnje električne energije vetrne elektrarne. V izračun smo vključili strošek investicije in strošek rednega poslovanja. Približno enako ekonomične so tudi jedrske elektrarne, če izpustimo strošek skladiščenja odpadkov. Ekonomičnost proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn je približno tretjino manjša, a še vedno precej večja od proizvodnje v termoelektrarnah. Toda letošnje spodbude gradnji sončnih elektrarn so presahnile že na začetku meseca, pri čemer je treba dodati, da so zasebne naložbe v praksi omejene do višine potreb samopreskrbe.