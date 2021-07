Najlažja rešitev ni vedno tudi najboljša

V nadaljevanju preberite:



Vlagatelji se nenehno srečujemo z vprašanjem, katera podjetja vključiti v naložbeni portfelj in katerih ne. Eden od razlogov, zakaj je na to vprašanje zelo težko odgovoriti, je povezan z dejstvom, da na svetu obstaja več tisoč podjetij, katerih delnice kotirajo na borzah.



V teoriji bi to lahko pomenilo, da moramo vlagatelji proučiti poslovanje in oceniti potencial vsakega posameznega podjetja. V realnosti je to seveda težko izvedljivo. Kako lahko vlagatelji zmanjšamo obseg dela na obvladljivo raven in hkrati oblikujemo naložbene portfelje, ki so usklajeni z našimi naložbeni cilji?