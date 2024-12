Milijonski zaslužki Slovencev prek spletnih platform

Fizične in pravne osebe v Sloveniji so s poslovanjem prek spletnih platform v letu 2023 skupaj ustvarile približno sto milijonov evrov, od tega je glavnina nadomestil – dobrih 70 milijonov evrov – prišla iz naslova najema nepremičnin, nato sledita prodaja blaga in osebne storitve ter najem prevoza, kaže mednarodna izmenjava podatkov, v katero je prvič vključen Furs. Podatki so začasni, zato bo končna številka verjetno še višja.

Kot smo že poročali, je Finančna uprava (Furs) na podlagi mednarodne izmenjave letos prvič dobila podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem prek spletnih platform za dejavnosti prodaje blaga, osebnih storitev, najema nepremičnin in katere koli vrste prevoza za leto 2023. Kot so nam odgovorili na Fursu, so iz držav članic doslej obravnavali podatke o nekaj več kot stotih poročevalskih operaterjev platform s približno 7000 podatki o prodajalcih (fizičnih in pravnih osebah) in skupnim zneskom nadomestil v višini približno sto milijonov evrov.

Prednjačita Irska in Nizozemska

Največ podatkov o prodajalcih in največji delež prejetih zneskov so poročale Irska, Nizozemska, Češka, Nemčija in Luksemburg, in sicer je glavnina poročanih nadomestil (80 odstotkov) iz naslova najema nepremičnin, nato sledita prodaja blaga in osebne storitve ter najem prevoza. Kot je znano, imata na Irskem in Nizozemskem svoja sedeža spletni plaftormi Airbnb in Booking, prek katerih se ustvari tudi največ prihodkov od oddajanja nepremičnin. Na Fursu dodajajo, da so v teh prejetih podatkih za leto 2023 upoštevani tudi podatki iz spletne platforme za odrasle Onlyfans.

Na Fursu so že večkrat opozorili, da so prilivi, ki jih zavezanci ustvarijo prek spletnih platform, prihodki iz dejavnosti in so zato tudi obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti, zato jih je treba prijaviti. Finančna uprava je zato vse uporabnike, ki služijo s temi platformami, pozvala, da prihodke sami prijavijo in se tako izognejo morebitni kazni. Furs je že opozoril, da če zavezanci svojih obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljena kršitev dela na črno, je v zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določena globa za prekršek od 1000 do 26.000 evrov. Hkrati bo izveden odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno.

Začetek nadzora

Furs namreč po prejemu podatkov začenja izvajati aktivnosti nadzora. Kot smo poročali, je letos pri sobodajalcih in tistih, ki oddajajo počitniške nastanitve, že opravila 189 nadzorov. Kršitve so inšpektorji ugotovili v 50 nadzorih, kjer je bilo ugotovljen skupni finančni učinek v znesku 540.302 evra, izdanih pa je bilo 33 prekrškovnih aktov, v katerih je bila izrečena skupna globa v višini 85.300 evrov.