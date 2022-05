Največja skrb Slovenije ostaja preskrba s plinom

V nadaljevanju preberite:

Čeprav Slovenija nima predelovalnih enot in je tako neposredno iz Rusije uvažala zelo malo nafte in naftnih derivatov, se bo embargo vseeno poznal. Postopni umik začasno povečuje negotovost, kar viša ceno energentov, poleg tega je pričakovati tudi določene logistične izzive, kar bi lahko otežilo nemoteno preskrbo. Kako se Slovenija preskrbuje s pogonskimi gorivi? Kako bo embargo vplival na cene in preskrbo? Zakaj je v težavah drugi največji ponudnik v Sloveniji? Kdaj se bodo cene goriv znižale?