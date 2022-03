Največja svetovna proizvajalca neona zaradi vojne ustavila obrate

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinska proizvodnja neona predstavlja približno sedemdeset odstotkov svetovne proizvodnje tega plina. Zgolj dva proizvajalca – Ingas in Cryoin – proizvedeta od 45 do 54 odstotkov svetovnega neona. Podjetji, ki delujeta v Mariupolju in Odesi, sta zaradi vse večjega pritiska ruske vojske začasno ustavili proizvodnjo.

Zakaj je večina neona proizvedenega ravno v Ukrajini in kje po svetu se še proizvaja neon? Kakšni so vplivi vojne na proizvodnjo čipov, kjer je neon ključnega pomena ter kako dolgo lahko brez dobave tega plina sploh zdržijo proizvajalci čipov, ki se s krizo dobavnih verig spopadajo že od konca leta 2020?