Najvišjo ceno sta določili le Slovenija in Madžarska

V nadaljevanju preberite:

Ukrepi držav za ohranjanje stabilnih, ne astronomskih cen pogonskih goriv, ter tudi plina in elektrike so že nekaj mesecev različno obsežni, kar kaže na nujnost vseevropske regulative. Večina držav je posegla v trošarine, nekatere tudi v davke in prispevke. Madžarska pa je edina, ki je domače potrošnike ločila od tujih.