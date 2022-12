Naložbeno zlato – zlata vredna naložba

Privlačijo nas njegova lepota in edinstvene značilnosti, že več tisočletij pa kot trdna valuta zaseda pomembno mesto tudi v gospodarskem, političnem in finančnem svetu.

Naložbeno zlato – več kot denar

Papirnati denar kot plačilno sredstvo obstaja zgolj na osnovi vladnih odlokov, njegovo vrednost pa so nacionalne banke določale na podlagi predhodnih plačilnih sredstev – zlata. Zaradi svetovnih vojn in gospodarskih kriz so centralne banke potrebovale sveže količine denarja, zato so začele tiskati vedno več papirnatega denarja, ki pa ni imel ustvarjene realne »zlate podlage«, kar je razvrednotilo realno vrednost papirnate valute. Takšno stanje poznamo kot inflacijo. V tem smislu je denar tako rekoč fikcijska valuta z negotovo prihodnostjo. Zlato pa je fizična valuta, katere zaloge na svetu so omejene, kar dolgoročno pozitivno vpliva na rast zlata na svetovnih borzah. Zlato je bilo in ostaja najmočnejša svetovna valuta.

Naložbeno zlato – varna naložba

Zlato je iz zgodovinskega stališča dokazano najvarnejša naložba. Gre za investicijo, ki je neodvisna od vplivov nihanj finančnih trgov in ohranja svojo vrednost. Deluje kot zaščita proti inflaciji. Je oblika varčevanja za dom, študij, pokojnino, nepredvidljive dogodke in lepšo prihodnost vas ali vaših otrok. Ob nakupu in prodaji naložbenega zlata so fizične in pravne osebe oproščene plačila davka na dodano vrednost, fizične osebe pa so oproščene tudi davka na kapitalski dobiček. V primerjavi z drugimi valutami ali delnicami zlato vedno ohranja svojo vrednost in kupno moč. Zlato je mednarodna valuta, ki jo lahko unovčite kjerkoli.

Naložbeno zlato Zlatarne Celje

V Zlatarni Celje se s prodajo naložbenih plemenitih kovin ukvarjamo že več desetletij, pri čemer sledimo vrednotam strokovnosti, varnosti in diskretnosti, hkrati pa zagotavljamo najboljšo celostno storitev pri prodaji in odkupu. World gold council, združenje najpomembnejših svetovnih družb, ki pridobivajo zlato, je Zlatarno Celje leta 2011 uvrstilo na seznam zaupanja vrednih trgovcev z zlatom. Zato nam lahko tudi vi zaupate, da bo za vašo naložbo v prihodnosti najbolje poskrbljeno.

Ponujamo nakup zlatih ploščic različnih kovnic, kot sta Argor Heraus in Münze Österreich, ki imata tako imenovani status dobre dobave (good delivery), in ploščice Zlatarne Celje. Na voljo so ploščice v različnih apoenih: 10 g, 20 g, 1 unča, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g in 1.000 g. Naložbeno zlato pa je možno kupiti tudi v obliki kovancev, ki so privlačnejša izbira za darila ali za zbiratelje. Vsi naložbeni kovanci, ki jih tržimo, imajo prav tako status dobre dobave.

Nakup naložbenega zlata v Zlatarni Celje je preprost. Lahko se oglasite v kateri koli izmed naših prodajaln po Sloveniji, pošljete povpraševanje na zlato@zlatarnacelje.si ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 74 77. Pomagali vam bomo z nasvetom in s pravo izbiro, da ohranite oziroma oplemenitite svoje premoženje. Več informacij glede ponudbe naložbenega zlata najdete na naši spletni strani: www.nalozbenozlato.com.

