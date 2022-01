Napočil je čas za temeljito prevetritev

Pred enim vodilnih svetovnih proizvajalcev stikal in varovalk in največjim evropskim proizvajalcem nizkonapetostnih nožastih varovalk, izlaškim Etijem, je prelomno leto. Celostna prenova proizvodnje inštalacijskih odklopnikov, ki so največji in hkrati eden najpomembnejših produktnih programov, začetek digitalne transformacije in nova celostna podoba so projekti, ki bodo »kritično vplivali« na položaj podjetja s 1960 zaposlenimi v prihodnje. A visoko zastavljeni cilji imajo dobro »odskočno desko«.

Lanska prodaja je znašala 161 milijonov evrov, v obdobju zadnjih treh let, v katerem so zagnali obsežen investicijski cikel v posodobitev proizvodnje in prenovo izdelkov in ki ga zaključujejo z novo linijo inštalacijskih odklopnikov, pa so v povprečju za 23 odstotkov dvignili tudi produktivnost. Ta se je od uvedbe avtomatske linije samo na EFI-P stikalih povečala za 66 odstotkov. »Hkrati pa, in to morda premalo izpostavljamo, te investicije predstavljajo tudi boljše pogoje dela za zaposlene, saj je večina težjih in ponavljajočih se operacij že avtomatizirana, in zagotavljajo visok nivo varnosti pri delu,« dodaja generalni direktor mag. Tomaž Berginc.

Tomaž Berginc, generalni direktor Eti Izlake. FOTO: Leon Vidic/Delo

Lanski dobiček bo višji od predlanskega predvsem na rovaš visokega obsega prodaje. »Se nam je pa znižala marža iz poslovanja,« dodaja Berginc: »Razlogi so znani: izredno povišanje cen energentov in surovin v preteklem letu.« Najvišjo rast prodaje so zabeležili v Nemčiji, kjer je padel nov rekord: 10 milijonov evrov prodaje enemu kupcu. Gre za skupino Garo, s katero Eti sodeluje že petnajst let, v zadnjih letih pa so postali njihov največji kupec. Sodelujejo na področju zahtevnih skandinavskih trgov in tehnološko naprednih izdelkov, kot so obnovljivi viri in pametne inštalacije.

Ob prevzemu pred petimi leti je novi lastnik Etija, družba Andlinger, napovedal, da dobiček v prihodnje ostaja na Izlakah. Napovedi je tudi uresničil, saj se delitev dobička tudi letos ne bo spremenila, pravijo v Etiju. Dividend ne bodo izplačali. Dobiček bodo investirali v nadaljnjo rast in razvoj podjetja. Za primerjavo: čisti dobiček 2020 je po podatkih iz letnega poročila sicer znašal 6,9 milijona evrov.

Za panogo, v kateri Eti zaseda pomembno mesto, po Bergincu velja, da je »izredno toga z zelo fiksnimi cenovnimi politikami« in potrebuje tudi »določen čas, da se dvig stroškov odrazi na dvigu cen«. Glede na to, da so mnogi konkurenti letos napovedali dvig cen, bo temu sledil tudi Eti. Okvirno se bodo cene na trgu dvignile za približno pet odstotkov, predvidevajo.

Digitalizacija, orodje za spopad z naslednjim desetletjem

V 2021 so na ravni skupine načrtovali 14,5 milijona evrov skupnih investicij, uresničili pa le za dobrih devet milijonov. Zaradi izrednih koronarazmer je bilo delo razvojne ekipe pri projektu nove proizvodne linije inštalacijskih odklopnikov močno ovirano. Kljub temu bo nova linija na Izlakah predvidoma še ta mesec. Letošnje investicije bodo sicer presegle deset milijonov evrov.

Linija za zaščitna stikala v izlaškem Etiju. FOTO: arhiv Eti

Razvoj Etija nenehno kliče tudi po ustreznih – tehničnih kadrih, ki jih v zadnjem času precej »črpajo« iz svoje štipendijske sheme. Trenutno so najbolj iskani orodjarji, mehatroniki in vzdrževalci strojev in naprav. Od 1960 zaposlenih v skupini s 15 hčerinskimi družbami jih 1200 dela v Sloveniji. V matičnem podjetju so lani plače v povprečju dvignili za slabih deset odstotkov.

Na področju digitalne transformacije bo njihov prvi korak vzpostavitev digitalne strategije. Posamezne procese digitalizacije, ki že potekajo v različnih oddelkih in funkcijah, bodo poenotili, sistematizirali in omogočili medsebojen prenos dobrih praks. Vse projekte pa bodo »kronali« z osveženo grafično podobo. Sedanja je stara že skoraj dve desetletji. V tem času, pravijo, so postali moderno, tehnološko napredno podjetje in velika mednarodna skupina: »Čas je, da se to izrazi tudi na blagovni znamki podjetja.«