»Naša najbolj očitna prednost je naša tehnologija«

V nadaljevanju preberite:

Med dejavnostmi, ki so vse bolj v trendu, je tudi hitra dostava restavracijske hrane in trgovskega blaga. Svojevrsten pospešek so ji dale digitalizacija in spremembe v navadah potrošnikov, ki jih je povzročila epidemija – zaprtje javnega življenja in delo od doma.

Skupina Wolt, tehnološko podjetje za dostavo, ki deluje v 23 državah, je tik pred epidemijo vstopilo tudi na slovenski trg in zdaj s svojo dejavnostjo pokriva šest večjih slovenskih mest. Generalni direktor Wolta Slovenija Clemens Brugger nam je v pogovoru pojasnil, kakšen je njihov poslovni model in kako gradijo odnose z uporabniki in svojimi zaposlenimi.