»Naučil sem se, da je trend tvoj prijatelj«

V nadaljevanju preberite:

V preteklem letu so si močno opomogle tudi delnice v nekaterih dejavnostih, ki so na začetku epidemije utrpele upad. To so podjetja, ki delujejo v tako imenovanih cikličnih sektorjih, na področju financ, energije, surovin in industrije.



»Na pretrese na finančnih trgih, ki jih je sprožil covid-19, se je bilo precej lažje odzvati, saj smo imeli izkušnje iz preteklih kriz. Tudi odziv monetarne in fiskalne politike na finančno krizo je bil delno predvidljiv. Res je, da ima vsaka kriza drugačne vzroke, zato se med seboj razlikujejo in tudi trajajo različno dolgo. V takih razmerah nam najbolj pomaga strukturiran proces dela, ki je naša opora pri upravljanju in nam pomaga tudi v ekstremnih situacijah, kot sta pretiran strah in pohlep,« je o izzivih, ki jih je pred poklicne upravljavce premoženja postavila kriza, v intervjuju za Posel & denar povedal Aleš Grbić, specialist za upravljanje investicijskih skladov v družbi Sava Infond.