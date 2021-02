Negativen trend pri brezposelnosti je jasen

V članku preberite:



Kaj so zdaj glavna tveganja za povečanje brezposelnosti v prihodnjih mesecih in kako nam manjkajo dobre prakse, ki so jih pri plačilu fiksnih stroškov uvedli sosedje Avstrijci? Pojasnili smo tudi, zakaj bo lažje tistim, ki so prestopili v sivo ekonomijo in kako je najtežje srednje velikim podjetnikom iz trgovine, gostinstva in turizma, ki zaposlujejo kar veliko ljudi in so zdaj nekateri pred tem, da zaprejo svojo dejavnost.