Negotovost računovodskih servisov

V petek sprejete spremembe zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022 bodo, kot kaže, v uradnem listu objavljene šele med prazniki. S tem pa bodo šele po izteku zdaj veljavnih rokov začela veljati določila, ki podaljšujejo oddajo letnih poročil do konca aprila. V nadaljevanju lahko preberete, zakaj je državni zbor sprejel podaljšanje rokov, zakaj bodo spremembe začele veljati šele po praznikih, pa tudi kakšne so lahko posledice zamude pri oddaji.