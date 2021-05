Nekateri prevozniki lizingom že vračajo avtobuse

V nadaljevanju preberite še:

Podatki statističnega urada kažejo, da je bilo marca letos z avtobusi tako v javnem linijskem kot v medkrajevnem in mednarodnem linijskem prometu prepeljanih več potnikov kot marca lani. To je pričakovano, saj lani zaradi epidemije avtobusi pol meseca sploh niso vozili. Kaj pravijo prevozniki, ki jih je epidemija močno prizadela? Bodo lahko odplačali dolgove za kupljena vozila ali ne?

28

odstotkov več potnikov se je marca letos prepeljalo z javnim linijskim prevozom kot marca lani



Kaj bo z dolgovi?

Podatki statističnega urada kažejo, da je bilo marca letos z avtobusi tako v javnem linijskem kot v medkrajevnem in mednarodnem linijskem prometu prepeljanih več potnikov kot marca lani. To je pričakovano, saj lani zaradi epidemije avtobusi pol meseca sploh niso vozili. Predstavniki te panoge pravijo, da se dejavnost postopoma sprošča, a da je še nekaj nejasnosti, predvsem pa skrbi glede odplačila dolgov prevoznikov.Podatki kažejo, da se je z javnim linijskim prevozom marca prepeljalo 28 odstotkov več potnikov kot marca lani, v mestnem prometu pa dobrih pet odstotkov več. Slabši so podatki za prvo četrtletje, v katerem je bilo letos prepeljanih le 2,899 milijona potnikov oziroma 56 odstotkov manj kot v lanskem. V mestnem prometu je bilo do konca marca prepeljanih 4,778 milijona ljudi, kar je skoraj dve tretjini manj kot lani.Avtobusne prevoznike so ukrepi vlade za zajezitev širjenja virusa močno prizadeli. Podpredsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenijepojasnjuje, da so se javni linijski promet in šolski prevozi postopoma spet zagnali, še bolje pa bo po napovedani vrnitvi dijakov in študentov v šole oziroma na fakultete. Največ težav je pri občasnih avtobusnih prevozih, h katerim se prištevajo tudi turistični prevozi in prevozi za šolske ekskurzije. Kot je razumeti Mirta, bi lahko s sproščanjem ukrepov znova zaživele šolske ekskurzije kot tudi določeni turistični izleti. Pri tem računajo predvsem na možnost združevanja do 50 oseb. Doslej so se namreč srečevali z nekoliko nasprotujočimi si navodili, ki so jih imele šole, oni sami, in splošnimi pravili za obvladovanje zdravstvene krize. »Zadnji ukrepi sproščanja nam dajejo upanje, da bomo lahko počasi začeli normalno poslovati,« pravi sogovornik. Najbolj prizadeti ostajajo tisti, ki so se ukvarjali z mednarodnim potniškim prometom.Prav pri teh kot tudi pri drugih po opažanjih sekcije ostaja problem moratorijev na lizinge ali bančna posojila, ki so jih prevozniki najeli za nakup avtobusov. Prevozniki so na to v začetku maja ponovno opozorili tudi tri pristojne ministre – za gospodarstvo, infrastrukturo ter za okolje in prostor, a rešitve še ni. Mirt pravi, da so lizinške hiše sicer pripravljene iskati skupne rešitve, a jim nekateri prevozniki že sami vračajo avtobuse, ker ne zmorejo več bremena odplačila. Gre predvsem za tiste, ki so se ukvarjali z mednarodnimi turističnimi prevozi. Doslej je bilo po besedah Mirta licenciranih 2800 avtobusov, zdaj jih je že nekoliko manj.