Nekdanja uprava Darsa pričakuje nagrado

V nadaljevanju preberite:

Variabilno izplačilo za poslovno leto 2019 so zahtevali nekdanji predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic, člana uprave Gašper Marc in Vili Žavrlan ter delavska direktorja Marjan Sisinger, ki je to funkcijo opravljal do maja 2019, in Rožle Podboršek, ki je zamenjal Sisingerja.