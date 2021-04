Nekdanji britanski guverner svari pred možnostjo inflacije

V nadaljevanju preberite:

Mervyn King, ki je britansko centralno banko vodil od leta 2003 do upokojitve 2013, torej tudi v času zadnje finančne krize, pravi, da so centralne banke že lani vodile ekspanzivno denarno politiko in da ni več argumentov za take dramatične ukrepe ob rekordno nizkih obrestnih merah in sproščanju omejitev zaradi covida-19. Predlaga drugačne ukrepe. Z rešitvijo vprašanja tako imenovanih zombi podjetij bi pospešili gospodarski razvoj, je prepričan.