Nekdanjih direktorjev Adrie Airways ni bilo na narok

V nadaljevanju preberite:

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes začelo pravdanje v odškodninski tožbi, ki velja za eno največjih v zgodovini Slovenije. Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik namreč od nekdanjih direktorjev Adrie Airways Arno-Christiana Schusterja in Holgerja Kowarscha po 42. členu zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) zahteva 78 milijonov evrov.

»Stečajni upravitelj meni, da poslovodstvo v času pred začetkom stečajnega postopka ni izvedlo tistih opravil, ki bi jih moralo, ampak je nasprotno izvajalo določene aktivnosti, katere stečajni upravitelj meni, da jih ne bi smelo izvajati. In da so s tem upnikom povzročili škodo,« je pred omenjenim sodiščem povedal pooblaščenec stečajnega upravitelja Blaž Štumpfl. In zakaj tako visoka odškodnina? »Ta številka je posledica zakonske domneve, da se šteje, da je škoda, ki je nastala upnikom, tista razlika med zneskom ugotovljenih terjatev v stečajnem postopku in ocenjeno vrednostjo stečajne mase. To je tista luknja, ki nastane v stečajnem postopku,« je pojasnil odvetnik.