Nemška avtomobilska industrija z 18-odstotnim padcem

Opel je do konca leta zaprl tovarno v Eisenachu na vzhodu Nemčije. FOTO: Robert Michael/AFP

V Nemčiji bodo letos po napovedih Združenja nemške avtomobilske industrije (VDA) proizvedli le 2,9 milijona vozil, kar je 18 odstotkov manj kot lani in najmanj po letu 1975., poročajo nemški mediji. Razlog za globok padec proizvodnje, ki je večino avtomobilskih koncernov že prisilil v zaprtje dela proizvodnje, je veliko pomanjkanje čipov na svetovnih trgih.Slika je izjemno dramatična, če upoštevamo dejstvo, da je proizvodnja v Nemčiji že lani močno upadla zaradi koronske krize. Lani so namreč nemški proizvajalci izdelali 3,5 milijona vozil oziroma kar 24,6 odstotka manj kot leta 2019.Med razlogi za pomanjkanje čipov na trgu so tako zaprtje tovarn na Kitajskem v času korona krize, težave v transportu kot tudi povečano povpraševanje. K temu je prispevala tudi proizvodnja električnih vozil, ki za svoje delovanje potrebujejo večje število polprevodnikov kot vozila na klasični pogon.V Nemčiji so doslej proizvodnjo ustavili v Oplu, in sicer do konca leta v tovarni v Turingiji, deloma pa še v Volkswagnu, Audiju in BMW-ju, začasno zaustavitev proizvodnje pa je napovedal tudi proizvajalec tovornih vozil MAN. Več tisoč zaposlenih je tako v skrajšanem delovnem času.