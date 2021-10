Nemški Flixbus prevzema ameriškega Greyhounda

Nemški nizkocenovni linijski avtoprevoznik Flixbus bo prevzel znano ameriško podjetje Greyhound, ki ponuja avtobusne prevoze na daljših razdaljah. Flixbus bo za nakup podjetja, ki vozi na okoli 2400 destinacijah po Severni Ameriki in prevozi skoraj 16 milijonov potnikov na leto, odštel 172 milijonov dolarjev (148 milijonov evrov).

Kupnino bo Flixbus nakazal družbi FirstGroup, britanskemu lastniku družbe Greyhound Lines. »Prevzem Greyhounda predstavlja velik korak naprej pri našem poslovanju v ZDA,« je posel komentiral izvršni direktor Flixbusove krovne družbe FlixMobility Jochen Engert.

Flixbus je bil ustanovljen leta 2013, od tedaj pa je zrasel v najbolj priljubljenega avtobusnega prevoznika na dolge razdalje. Prisoten je v 36 državah, tudi v Sloveniji. Leta 2018 je ponudbo razširil še na železnice.

Istega leta je Flixbus vstopil na ameriški trg, kjer je z vožnjami vzdolž zahodne obale konkuriral tamkajšnjemu Greyhoundu. Prevzem bo zdaj združil storitve obeh podjetij.

Greyhound je podjetje z več kot stoletno zgodovino avtobusnega prevozništva. FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Britanska skupina FirstGroup operacije na ameriškem trgu prodaja z namenom krepitve položaja na Otoku, pri čemer želi izboljšati svoj finančni položaj. Že aprila je investicijskemu skladu za 3,8 milijarde evrov prodala podjetji First Transit in First Student, pod katero spadajo ikonični ameriški rumeni šolski avtobusi.

Podjetje Greyhound Lines je bilo ustanovljeno leta 1914 in kljub vse močnejši konkurenci še vedno velja za največjega ameriškega ponudnika medkrajevnih avtobusnih prevozov. Greyhoundovi avtobusi so se pojavili v številnih ameriških filmih in serijah, s čimer je znamka postala prepoznavna tudi drugod po svetu.