Nesmiselnost sedanjega pokojninskega sistema

V nadaljevanju preberite:

Skoraj vse politične stranke v predvolilnem času in vse vladne koalicije do zdaj so obljubljale izboljšanje socialnih razmer upokojencev. In brez izjeme so vse to obljubo požrle, tudi tiste, ki so delile darila upokojencem. Nihče si ne upa resneje poseči v sistem, ki je v vse večjih težavah. To se pozna tudi v vse večjem deležu zavezancem, ki bodo pristali na nanjižji pokojninski osnovi. Koliko zaposlenih bo ob upokojitvi prejelo zgolj zagotovljeno pokojnino? Komu takšen pokojninski sistem koristi in kako?