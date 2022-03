Neuradno: Ustavno sodišče zadržalo zakon o posojlih v CHF

Ustavno sodišče je po informacijah Radia Slovenija, ki so nam jih potrdili tudi neuradni viri, zadržalo izvrševanje zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilojemalci in posojilodajalci v švicarskih frankih. Pobudo za to so vložile NKBM, Addiko in druge banke, skupaj s predlogom za oceno ustavnosti omenjenega zakona.

Več podrobnosti in uradnih komentarjev za zdaj ni znanih, ustavno sodišče, ki je o zadevi odločalo včeraj, o tem tudi še ni objavilo nobene uradne informacije, prav tako nismo dobili odgovora, ki smo jim ga poslali zvezi s tem. Pričakovati je, da bo več znanega prihodnji teden.

Omenjeni zakon, ki ga je državni zbor z glasovi 52 poslancev potrdil v začetku prejšnjega meseca, je sicer stopil v veljavo 26. februarja. Ločeno je svojo pobudo za oceno ustavnosti zakona na ustavno sodišče prejšnji teden poslala tudi Banka Slovenije. Ta je že pred sprejetjem zakona opozarjala, da problematiko rešuje na način, ki ni skladen z evropskim in slovenskim pravnim redom in da bi njegovo sprejetje lahko potencialno negativno vplivalo tudi na stabilnost slovenskega finančnega sistema oziroma najbolj izpostavljenih bank in s tem poslabšalo zaupanje v varnost naložb v Sloveniji.

Odklonilno mnenje je k zakonu podala tudi vlada, najbolj pa sprejetemu zakonu nasprotujejo v bančnih krogih, z argumentacijo, da v več določbah ni skladen z ustavo in da tudi ni izvedljiv. Zlasti zaradi retroaktivnosti zakona, ki je ustava ne dovoljuje, imajo pomisleke tudi mnogi pravniki. Na drugi strani ga poleg združenja Frank podpira tudi zveza potrošnikov.