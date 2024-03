Next Business med medijskimi finalisti

Poslovna revija Next Business, ki sta jo lansko jesen izdala Delo in hrvaški Jutarnji list, je v finalu prestižnega medijskega tekmovanja INMA Global Media Awards.

Mednarodno združenje novičarskih medijev (INMA) je ta teden objavilo 193 finalistov za letošnjo nagrado. Na tekmovanje se je sicer prijavilo 245 izdajateljev iz 43 držav z vsega sveta. Na seznamu je tudi hrvaški Jutarnji list, ki je z revijo Next Business med petimi finalisti nacionalnih medijev v kategoriji najboljše uporabe tiska.

Delo in Hanza media, ki izdaja Jutarnji list, sta lani novembra prvič izdala skupno poslovno revijo, posvečeno gospodarstvoma obeh držav. Na več kot 200 straneh člankov, analiz in intervjujev z vodilnimi gospodarstveniki iz obeh držav sta medijski hiši predstavili poslovne stike med sosedama in odkrivali možnosti za prihodnje sodelovanje.

»Skupna poslovna revija vodilnih medijev dveh sosednjih držav je edinstvena v medijskem prostoru ne le v tem delu Evrope, ampak tudi širše, zato smo izjemno ponosni, da smo se uvrstili v finale med pet najboljših projektov na svetu v kategoriji najboljše uporabe tiska,« je komentiral glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić in poudaril, da bo jeseni izšla nova številka skupne revije.

Likovni urednik revije Tomislav Botić je poudaril uporabo umetne inteligence pri oblikovanju. Ob njem je likovni videz revije urejal tudi Ermin Međedović z Dela. Uredniki priloge pa so bili Janez Tomažič z Dela ter Gordana Galović Dupan in Andrea Koščec z Jutarnjega lista.

Next Business ni edini skupni projekt obeh medijskih družb. Prejšnji mesec sta izdali popotniško revijo Like Hrvaška – Slovenija, ki raziskuje destinacije, kulturne podobnosti in razlike, gastronomijo, zgodovino in naravne lepote obeh držav. Konec tega meseca pa bo v Opatiji skupna konferenca o gradbeništvu in investicijah v Sloveniji in Hrvaški.