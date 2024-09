Ni letala brez dobrega motorja

GE Aerospace je vodilno podjetje na področju razvoja, proizvodnje in vzdrževanja velikih letalskih motorjev skupaj s partnerjem Safran Group v njunem skupnem podjetju CFM. S svojo ogromno globalno nameščeno bazo, ki vključuje skoraj 70.000 komercialnih in vojaških motorjev, večino dobička ustvari iz ponavljajočih se prihodkov iz storitev vzdrževanja te opreme, ki deluje desetletja.

GE Aerospace je osrednje preostalo podjetje družbe, ustanovljene leta 1892. Ima zgodovinske povezave z ameriškim izumiteljem Thomasom Edisonom; to podjetje je postalo legendarni konglomerat z najvišjimi prihodki, ki so v letu 2000 znašali 130 milijard dolarjev. GE je med letoma 2016 in 2024 odcepil svoje dejavnosti na področju gospodinjskih aparatov, financ, zdravstva ter vetrne in energetske industrije.

Enkrat stranka, vedno stranka

Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz visokih stroškov prehoda strank k drugemu ponudniku in neopredmetenih osnovnih sredstev (ogromne nameščene baze letalskih motorjev ter kompleksnega tehničnega znanja, potrebnega za njihovo oblikovanje, proizvodnjo in vzdrževanje).

Na področju motorjev z notranjim izgorevanjem, ki poganjajo komercialna letala, imajo okoli 75-odstotni tržni delež. Posel z njimi je razdeljen med oblikovanje in dobavo novih motorjev. Vključeni so obsežne raziskave in razvoj, ki zagotavljajo, da naslednje generacije motorjev presegajo svoje predhodnike, ter vzdrževanje obstoječih motorjev – zamenjava in obnova delov skozi njihovo zelo dolgo življenjsko dobo. Dejstvo je, da so reaktivni motorji med svojim delovanjem večkrat temeljito prenovljeni in so tako skoraj popolnoma obnovljeni. Približno 75 odstotkov prihodkov na segmentu komercialnih motorjev ustvari z deli in storitvami.

INFOGRAFIKA: Delo

Na trgu motorjev za širokotrupna (z dvojnim prehodom med sedeži) in ozkotrupna (z enojnim prehodom) letala je konkurenca zelo omejena. Na teh trgih se spopadajo z družbama Rolls-Royce in Pratt & Whitney. Ključno za njihovo konkurenčno prednost je dejstvo, da je življenjska doba letalskih motorjev običajno več kot 20 let – komercialno in storitveno poslovanje pridobi 70 odstotkov prihodkov z vzdrževanjem.

Flota letal bo rasla

Na trgu vzdrževanja, prenove in popravil imajo okoli 40-odstotni tržni delež. CFM, podjetje, v katerem imata GE Aerospace in Safran Group vsak polovični delež, proizvaja in vzdržuje motorje CFM56 in Leap za ozkotrupna letala, pri čemer tekmuje z motorjem Pratt & Whitney GTF, ki je plod partnerstva z MTU. Za tekmovanje z Rolls-Royceom pri pogonu ultrazvočnega airbusa A380, ki jih je bilo izdelanih le približno 250, so se povezali s Safranom, MTU in Pratt & Whitneyjem. Pri svojih drugih motorjih za širokotrupna letala, kot je GEnx, jih razvija, proizvaja in vzdržuje samostojno, pri čimer večinoma tekmuje z družbo Rolls-Royce.

Zelo ugodno bo na celotno industrijo vplivala napoved o podvojitvi svetovne flote letal do leta 2042. To bo posledica tako rasti kot zamenjave starejših, manj učinkovitih letal. GE Aerospace bo večinoma sodeloval pri tej rasti zaradi visokega tržnega deleža v segmentu ozkotrupnih in širokotrupnih letal. Tudi če bodo novejša letala, kot sta 737 MAX in 777X, imela zamude pri vstopu na trg, bodo letalske družbe, ki bodo starejša letala in s tem motorje uporabljale dlje, kot je bilo predvideno, prispevale k rasti prodaje iz naslova storitev vzdrževanja.

Naraščajoče povpraševanje po motorjih bi lahko povzročilo močan pritisk na proizvodnjo in dobavno verigo podjetja in s tem ustvarjalo motnje v poslovanju, vznemirjalo stranke in oviralo učinkovitost.