V nadaljevanju preberite:

RTX je letalsko in obrambno industrijsko podjetje, ki je nastalo leta 2020 z združitvijo United Technologies in Raytheonom. Posluje v treh segmentih, in sicer Collins Aerospace – raznolik dobavitelj letalske industrije, Pratt&Whitney – proizvajalec letalskih motorjev ter Raytheon, ki je glavni obrambni ponudnik.