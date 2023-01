Nižja inflacija poganja optimizem na trgih

V nadaljevanju preberite:

Leto 2023 se je na svetovnih trgih začelo tudi z zvišanjem cen zlata in surovin, borznim optimizmom in dvigom vrednosti evra do dolarja. Trende poganjajo spodbudnejše gospodarske novice z druge strani Atlantika in nižja inflacijska pričakovanja. Podatki iz ZDA nakazujejo, da bi bilo lahko v prihodnje zaostrovanje ameriške denarne politike manjše od prejšnjih napovedi, kar zdaj vpliva tudi na tečaj ameriške valute.

Kateri so razlogi, da bi Federal Reserve v prihodnje manj višala obrestne mere? Kaj se te dni dogaja s cenami zlata in nafte in tečajem evra?