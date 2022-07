NLB iztisnila delničarje NLB Komercijalne banke

»Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je danes uspešno zaključila postopek iztisnitve preostalih delničarjev NLB Komercijalne banke Beograd in s tem postala 100-odstotna lastnica te srbske banke. Pred začetkom postopka je bila NLB d.d. lastnica 90,2155 odstotkov osnovnega kapitala in imela v lasti 91,72 odstotka delnic z glasovalno pravico. To pomeni, da je NLB d.d. v postopku iztisnitve pridobila 1.528.110 rednih delnic in 316.260 prednostnih delnic v skupni vrednosti 61,7 milijona evrov,« so sporočili iz NLB.

NLB je predhodno združila svojo banko v Srbiji s Komercijalno banko, ki so jo prevzeli leta 2020. Iztis delničarjev bo poenostavil in pocenil upravljanje NLB Komercijalne banke ter omogočil popolno vpetje banke v skupino NLB. Na srbskem trgu tečejo intenzivni procesi konsolidacije, saj je tretnutno aktivno 22 bank, število pa se bo v prihodnje še znižalo. NLB je sicer hčerinsko banko Komercijalne banke v Republiki srbski prodala, banki v Črni gori pa združila.

V izdajo obveznic

Družba NLB se je na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev izven Združenih držav Amerike odločila izdati obveznice v skupnem nominalnem znesku 300 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 19. 7. 2022, v izplačilo pa bodo dospele dne 19. 7. 2025, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na dan 19. 7. 2024. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 6 odstotkov letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 100 odstotkov njihove nominalne vrednosti, so spročili iz NLB.