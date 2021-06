NLB jutri odpira muzej bančništva Bankarium

Nacionalno bogastvo Slovenije

V stavbi muzeja je najstarejša delujoča poslovalnica v Sloveniji, neprekinjeno deluje od leta 1905. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Muzej ponuja pregled slovenskega bančništva, od leta 1820 naprej. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Finančni labirint

Pod okriljem NLB bo jutri v Ljubljani prvič vrata odprl slovenski muzej bančništva, imenovan Bankarium. Prvi mož NLBpravi, da je »muzej mesto dobil v zgradbi ljubljanske mestne hranilnice, ki je srce Nove Ljubljanske banke. V stavbi je namreč najstarejša delujoča poslovalnica v Sloveniji, neprekinjeno deluje od leta 1905.« Prostor so izvajalci muzeja ohranili takšen, kot je bil, dodan je zgolj dostop za gibalno ovirane.NLB na leto pričakuje okoli 20.000 obiskovalcev, investicija, ki sicer ni znana, pa naj bi se povrnila v treh letih. Strošek vzpostavitve takšnega projekta je sestavljen v dva dela, ob oblikovanju razstave je za zdaj še največja banka v državi morala temeljito obnoviti dotrajano secesijsko stavbo.Zbirka na Čopovi ulici se vrača še v poznejše leto 1820, vse do nastanka Kranjske hranilnice, ki je sploh prvi moderni denarni zavod na področju Slovenije. Brodnjak je na današnji predstavitvi muzeja spomnil, da je bila Kranjska hranilnica šele druga takšna denarna institucija v takratni Avstro-Ogrski, obenem pa je bil jasen, da je bančništvo kljub številnim izzivom danes tukaj, močnejše kot kadarkoli.Muzej Bankarium upravlja NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine, ki je idejo o vzpostavitvi muzeja oblikoval leta 2012. Direktorica zavodarazlaga, da je NLB tisto leto načrtoval selitev poslovalnice iz mestne hranilnice, v tem času pa so v tržni raziskavi svoje stranke povprašali, kaj bi lahko nadomestilo obstoječe prostore. Stranke so pogosto navajale oblikovanje slovenskega muzeja bančništva, tej ideji pa je leta 2018 prikimalo še ministrstvo za kulturo, ki je umetniško in muzejsko zbirko nove ljubljanske banke razglasilo za pomembno nacionalno bogastvo Slovenije.Po omenjeni razglasitvi je NLB oblikoval prostor, v katerem bi razstavili zbirko svojih muzejskih predmetov. V prihodnosti banka ne izključuje niti vzpostavitev galerije, v katero bi vključili zasebno zbirko umetnin moderne dobe, še navaja Čukova.Pred tremi leti se je muzejskemu projektu pridružila še kustosinja; ta je sklicala ekspertno skupino, s katero se je oblikoval razstavni koncept muzeja BankariumV muzeju so med drugim razstavljena izvirna bančna okenca iz leta 1905, vse prehodne valute, ki so zaznamovale naše območje, obenem pa se dotaknejo še sodobnega bančništva. Obiskovalci se tako lahko vidijo s kovanim avstrijskim denarjem, hkrati pa preberejo zanimivost, da Slovenci bankovec za tisoč tolarjev imenujemo »jurja«, ker je na tisočaku srbskega dinarja bil posodobljen sveti Jurij.Vstopnina odraslih za muzej bo znašala 8 evrov, znižana vstopnina za otroke in upokojence je 4 evre, brezplačen vstop velja za predšolske otroke in osebe z gibalnimi ovirami.Prostor vsebuje še tako imenovani finančni labirint, ki je v prvi vrsti namenjen mlajšim obiskovalcem. Ta vsebuje koristne nasvete iz sveta financ in razlage nekaterih pojmov. Labirint se konča s kvizom, ki ob dovolj zbranih točkah prinese tudi nagrado.