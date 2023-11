NLB prevzema Summit Leasing

NLB je s prodajalcema ameriškim skladom Apollo in Evropsko banko za obnovo in razvoj podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup SLS Holdco – matične družbe Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb.

Summit Leasing Slovenija (SLS) je bil del skupine Nove KBM, dokler Apollo in EBRD banke nista prodali madžarski OTP, medtem ko lizinške dejavnosti zaradi pravil varstva konkurence niso mogli prodati Madžarom, ki imajo v Sloveniji že močan SKB leasing.

SLS je vodilni ponudnik avtomobilskega financiranja v Sloveniji, in sicer z bruto terjatvami 890 milijonov evrov, od tega 635 milijonov na segmentu rabljenih in novih vozil v Sloveniji, 120 milijonov evrov bruto terjatev pa ima njihova hrvaška družba Mobil Leasing. Summit Leasing je tudi vodilni ponudnik potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v Sloveniji – 30. septembra je imel 95 milijonov evrov bruto terjatev.

NLB je s prodajalcama ameriškim skladom Apollo in Evropsko banko za obnovo in razvoj podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup SLS Holdco. FOTO: Blaž Samec/Delo

Summit Leasing ima prodajno mrežo več kot 750 trgovcev v Sloveniji in na Hrvaškem ter več kot 550 prodajnih mest za potrošniško financiranje v Sloveniji. Konec leta 2022 je upravljal 140.000 pogodb za financiranje z več kot 110.000 strankami, so sporočili iz NLB, ki tako krepi svojo lizinško dejavnost, hkrati pa prodira na hrvaški trg. Kot je znano, je NLB regijska skupina, ki ji manjkata le še trga Hrvaške in Albanije.

»Kupnina za omenjeni posel je v višini knjigovodske vrednosti družbe Summit Leasing z dodatnim manjšim pribitkom. Glede na razvoj poslovanja do zaključka transakcije bo prevzem predvidoma povečal tveganju prilagojeno aktivo NLB za približno 700 milijonov evrov, kar predstavlja zmerno porabo celotne taktične prevzemne zmogljivosti NLB v skupnem znesku štiri milijarde evrov. Sinergijski učinki na področju stroškov in financiranja bodo predvidoma omogočili rast dobička že v prvem polnem letu po prevzemu. Polno doseganje ciljnih stroškovnih sinergijskih učinkov je predvideno približno 18 mesecev po zaključku posla,« so še pojasnili v NLB. Ta za zaključek posla potrebuje še regulatorna in protimonopolna soglasja, pričakujejo jih v drugi polovici prihodnjega leta.

Blaž Brodnjak se je v sredo udeležil vrha gospodarstva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Da je napočil čas za nadaljnjo rast NLB Skupine, četudi neorgansko, ne bi smelo presenetiti nikogar, ki pozorno spremlja naš razvoj v zadnjih nekaj letih. Večkrat smo namreč poudarili, da nenehno spremljamo razmere na trgu in analiziramo potencialne možnosti za taktične združitve in prevzeme, ki bi nam lahko ponudili nove priložnosti ali potencialno celo pot na nove trge, predvsem pa bi s tem lahko povečali dodano vrednost za naše deležnike in našim strankam zagotovili dodatne storitve in rešitve,« je ob prevzemu dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Na trg Severne Makedonije vstopajo NLB Skladi

Pri tem so NLB Skladi pred kratkim z družbo Generali Investments sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup večinskega lastniškega deleža družbe Generali Investments AD Skopje. Zaključek transakcije je predviden v prvi polovici prihodnjega leta.

»Severna Makedonija je za NLB Skupino eden od strateško najpomembnejših trgov. Skupina se namreč tu ponaša z močno prisotnostjo – navsezadnje je NLB Banka Skopje tretja največja banka Skupine glede na bilančno vsoto, obenem pa z več kot 16-odstotnim tržnim deležem na trgu glede na bilančno vsoto in več kot 20-odstotnim tržnim deležem glede na posojila prebivalstvu oziroma depozite zaseda sistemsko pomemben položaj. Po drugi strani opažamo še veliko priložnosti za rast. Zato smo pred skoraj natanko letom dni v Severni Makedoniji že ustanovili lizing družbo, zdaj pa svoj portfelj produktov dopolnjujemo še s storitvami upravljanja premoženja,« je pojasnil predsednik uprave NLB.