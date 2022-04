NLB o dividendi šele v sklicu

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Za razliko od lanskega leta NLB tokrat v letnem poročilu še ni razkrila predloga izplačila dividend, iz drugih razkritij pa je razvidno, da bo banka vlagateljem ponudila okoli pet evrov dividende na delnico. Po tem, ko je pred dnevi preimenovala letos prevzeto Sberbank v N banko, bo prenovljeno podobo konec meseca dobila tudi Komercijalna banka v Srbiji.

Skupina NLB bo konec meseca v Srbiji formalno združila predlani prevzeto Komercijalno banko in manjšo hčer NLB, ki je v Srbiji delovala že prej. Združena banka se bo imenovala NLB Komercijalna banka, je razvidno iz sporočila NLB. Združitev bo NLB predstavila sredi maja, na dnevu vlagateljev, ki ga načrtuje v srbski prestolnici. V Beogradu je NLB ustanovila tudi kompetenčni center NLB DigIT, ki bo razvijal IT rešitve za celotno skupino.

Iz letnega poročila je razvidno, da NLB letos načrtuje izplačilo dividend v višini sto milijonov evrov, prihodnje leto pa še deset milijonov evrov več. Toda predlog izplačila bo NLB razkrila ob sklicu, ki mora biti, v skladu s predpisi, objavljen vsaj mesec dni pred zasedanjem. Skupščina delničarjev družbe bo 20. junija.

Rezultati revidiranega letnega poročila ne odstopajo od že objavljenih. Največja slovenska banka je lani ustvarila 236,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov manj kot leto pred tem, ko je dobiček izdatno povečala s prevzemom srbske Komercijalne banke in prodajo zavarovalnice NLB Vita. Prihodki banke so se, zaradi vključitve srbske banke v skupino, lani povečali za 36 odstotkov in dosegli 409 milijonov evrov. Neobrestni prihodki pa so zrasli za četrtino in lani znašali 258 milijonov evrov.