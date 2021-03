NLB prag za ležarine fizičnih oseb niža na 100 tisoč evrov

Koliko strank bo prizadetih

»S 1. julijem bomo spremenili mejni znesek za zaračunavanje mesečnega nadomestila za visoka stanja, in sicer na 100.000 evrov. Odločitev je bila sprejeta po analizi razmer na trgu, je pa to vsekakor zadnje znižanje meje za uvedbo nadomestila za visoka stanja za fizične osebe,« so sporočili iz NLB. Kot so napovedali, bomo sicer v NLB nadomestila za visoka stanja za fizične osebe uvedli s 1. aprilom , in sicer prvih nekaj mesecev (do 1. julija) strankam, katerih skupno stanje na osebnih računih in paketih, varčevalnih računih, postopnih varčevanjih in depozitih presega 250.000 evrov. Mesečno nadomestilo bo sicer znašalo 0,04 odstotka. Pri varčevalnih računih, postopnih varčevanjih in depozitih bomo upoštevali le tiste, sklenjene po 27. juliju 2020. Nadomestilo se bo izračunalo glede na povprečno mesečno stanje na stranko in zaračunavalo samo za stanja v evrih,« so sporočili iz NLB. Kot smo poročali so ležarine uvedle NLB, SKB in Nova KBM.Zaračunavanje nadomestil za stanja nad 100.000 eur je sicer relevantno za dobrih 8.000 strank, od teh je približna desetina takih s stanji nad 250.000 evrov.Koliko bo znašalo mesečno nadomestilo na določene zneske nad 100.000 EUR v višini 0,04 odstotka?Za povprečno mesečno stanje 5.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 2 EURza povprečno mesečno stanje 10.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 4 EURza povprečno mesečno stanje 15.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 6 EURza povprečno mesečno stanje 30.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 12 EURza povprečno mesečno stanje 50.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 20 EURza povprečno mesečno stanje 70.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 28 EURza povprečno mesečno stanje 100.000 nad 100.000 EUR znaša nadomestilo 40 EUR»Strankam svetujemo bodisi razpršitev sredstev med družinske člane ali pa preusmeritev sredstev v druge oblike plemenitenja sredstev. Zelo preprosta, a tudi likvidna, učinkovita in prilagodljiva rešitev je denimo varčevanje v vzajemnih skladih . Vlagatelj lahko izbira med 20 podskladi krovnega sklada NLB Skladi, svojo kombinacijo naložb pa izbere skladno s svojimi finančnimi zmožnostmi, cilji in dobo varčevanja,« so sporočili iz banke.