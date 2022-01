Nosilec kolesa je proizvodni izziv

V evropskih prodajnih salonih bo od februarja letos na voljo vozilo BMW serije 2 Active Tourer druge generacije. V ta tehnološko napredna vozila premijskega razreda vgrajujejo tudi izdelek novomeške družbe TPV Automotive, ki pri projektu sodeluje kot razvojni dobavitelj. Njegov izdelek izboljšuje varnost in vozno dinamiko vozila.

Gre za nosilec kolesa oziroma vitalni del podvozja, ki predstavlja vez med kolesom in avtomobilsko šasijo. Nanj so poleg kolesa pritrjeni še drugi elementi, ključni za dinamiko vožnje, zaviranje, aerodinamiko in druge funkcije, na primer pasivno krmarjenje zadnjih koles, so sporočili iz družbe.

Omenjeni izdelek tako pripomore k varnosti, vozni dinamiki in ekološkosti tega in drugih modelov BMW, izdelki TPV Automotive pa bodo vgrajeni v več kot šest milijonov vozil BMW.

TPV Automotive spada med vodilne razvojne dobavitelje avtomobilske industrije. Družba deluje na globalnem trgu, v projekt nove generacije vozil BMW pa je vključena od leta 2016. Takrat se je namreč začela konceptna faza, kjer ji je s svojimi inovativnimi idejami in podrobno razdelanim konceptom uspelo premagati globalno konkurenco, BMW pa jo je izbral za serijski razvoj izdelka.

Izdelek je v celoti oblikovan kot kompleksni zvarjenec, hkrati pa gre za varnostni element podvozja. FOTO: TPV Automotive

V razvojnem obdobju izdelka so najprej s pomočjo tridimenzionalnega tiska kovin izdelali prototipe, sledili so razvoj, izdelava in testiranje serijsko ekvivalentnih prototipov ter razvoj serijskega procesa. Novembra lani so zagnali serijsko proizvodnjo prvega tipa izdelka na prvi izmed štirih predvidenih avtomatskih linij sestave.

Izdelek je kljub zahtevam po zmanjšanju mase moral izpolnjevati višje zahteve togosti in trdnosti, v TPV Automotive pa so morali zanj poiskati ustrezen material in geometrijo nosilca, ki ustreza funkcionalnim, varnostnim in trajnostnim zahtevam, so dodali.

Ker je izdelek v celoti oblikovan kot kompleksni zvarjenec, hkrati pa gre za varnostni element podvozja, je bilo treba veliko pozornosti nameniti dinamični vzdržljivosti zvarnih spojev. Zaradi neposredne izpostavljenosti zunanjim vplivom pa so bile ostre tudi korozijske zahteve, zaradi česar je bilo treba zagotoviti še ustrezno površinsko zaščito.

BMW je TPV Automotive nominiral za dva tipa izdelka. Prva linija, ki so jo razvili v novi tovarni, specializirani za izdelavo ultralahkih jeklenih komponent, je kombinirana in glede na potrebe omogoča proizvajanje enega ali drugega tipa izdelka. Na tej serijska proizvodnja prvega tipa izdelka že teče, začetek proizvodnje drugega tipa so v TPV Automotive napovedali za junij prihodnje leto.